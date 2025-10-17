Da Trivento al Teatro Savoia: “Andiamo” conquista Campobasso con la storia di San Francesco

Ieri sera, al Teatro Savoia di Campobasso, oltre due ore di spettacolo, emozioni e calorosi applausi per “Andiamo”, spettacolo musicale liberamente tratto dal celebre musical “Forza Venite Gente”, dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione degli istituti scolastici del capoluogo — I.I.S. “S. Pertini – L. Montini – V. Cuoco” e I.C.S. “L. Montini” — e ha visto la partecipazione, come pubblico, di studenti, docenti e personale degli stessi istituti. Un evento riservato su invito, capace di coniugare arte, formazione e memoria collettiva, riportando in scena la forza senza tempo del messaggio francescano.

Un emozionante viaggio tra fede, musica e riflessione, che racconta il cammino del Santo di Assisi — dal difficile rapporto con il padre Pietro di Bernardone, segnato da un profondo contrasto tra la ricchezza terrena e la scelta di povertà, ai compagni di fraternità che lo seguirono nella sua missione di umiltà e amore universale. La rappresentazione ha coinvolto più di 50 persone tra attori, figuranti, ballerini, musicisti e un coro dal vivo, con coreografie curate e interpretate dalla APD Animafit & Lisadance. Un lavoro corale, frutto di passione e impegno, che ha riportato in scena uno spettacolo dalla lunga storia e dal forte valore simbolico.

L’idea di far rivivere “Andiamo” nasce da un gruppo di triventini che, oltre quarant’anni dopo la prima edizione locale del 1982 — presentata appena un anno dopo il debutto nazionale del musical originale “Forza Venite Gente” e accolta con un clamoroso successo dalla comunità locale — ha voluto riproporlo in una veste rinnovata. Nonostante il trascorrere del tempo, la compagnia originaria, con l’inevitabile assenza di alcuni protagonisti purtroppo scomparsi nel corso degli anni e con l’aggiunta di nuovi interpreti, ha deciso di rimettere in carreggiata un progetto che nel tempo ha saputo unire diverse generazioni. Dopo il grande successo dello scorso 8 agosto a Trivento, nella suggestiva cornice di Piazza Cattedrale, il musical ha emozionato anche il pubblico di Campobasso.