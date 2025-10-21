Agnone, il 26 ottobre la “1ª Camminata in Rosa” per promuovere salute e condivisione

AGNONE. Un appuntamento dedicato al benessere, alla prevenzione e alla solidarietà. Domenica 26 ottobre 2025 si terrà la prima “Camminata in Rosa in Alto Molise”, un’iniziativa aperta a tutti e completamente gratuita, promossa da Luliveto Gianna e dal Circolo di Conversazione San Pio, con il patrocinio di diverse realtà associative locali.

L’obiettivo è semplice ma profondo: trascorrere una mattinata insieme all’insegna della salute e della consapevolezza, percorrendo un suggestivo anello di circa 6 chilometri lungo la Panoramica di Agnone.

Il raduno è previsto alle ore 9.30 all’inizio della Panoramica, vicino all’autostazione, mentre la partenza ufficiale sarà alle 10.00.

«Un’occasione per camminare insieme, respirare aria pulita e ricordare quanto la prevenzione e il movimento siano fondamentali per la salute di tutti» spiegano gli organizzatori, Orazio (331 3681316) e Maurizio (338 4978998), a disposizione per informazioni.

La partecipazione è libera e aperta a chiunque voglia unirsi.

Come precisato nella locandina, “ognuno cammina sotto la propria responsabilità”, ma l’intento è quello di condividere un momento di comunità, di vicinanza e di attenzione verso sé stessi e gli altri.

Un’iniziativa semplice ma dal forte valore simbolico, che colora di rosa le colline dell’Alto Molise e invita tutti a mettersi in cammino — insieme — per la salute e la vita.