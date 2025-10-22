Attivato in Molise il Nucleo Droni dei Vigili del Fuoco: tecnologia al servizio del soccorso

CAMPOBASSO/ISERNIA. Soccorso tecnologico: attivato anche presso la Direzione dei Vigili del fuoco del Molise il Nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto. I droni sono dislocati presso i Comandi dei Vigili del Fuoco di Campobasso e Isernia nei quali presta servizio il personale che, in aggiunta alle altre competenze, Ã¨ stato abilitato alla loro conduzione.

Il Nucleo SAPR consentirÃ di potenziare le operazioni di soccorso, ricognizione e gestione delle emergenze sul territorio. Per quanto lâ€™impiego potrÃ avvenire su tutto il territorio nazionale, lâ€™attivazione di questa unitÃ specializzata nella regione Molise ha consentito di dotare il territorio di personale e strumenti tecnologici allâ€™avanguardia giÃ presenti sul posto che permettono un innovativo approccio alla gestione delle crisi e degli interventi di soccorso.

Il Nucleo Ã¨ composto da personale altamente qualificato, formatosi attraverso 6 settimane fra lezioni teoriche e addestramento pratico atti alla conoscenza degli apparecchi e della loro tecnologia e funzionamento e diversi mesi di affiancamento al nucleo abruzzese con cui in precedenza il personale del Molise ha collaborato. Lâ€™impiego dei droni Ã¨ determinante in diverse tipologie di intervento, tra cui: ricerca e soccorso a persone (Search And Rescue), sopralluoghi rapidi in aree impervie o colpite da calamitÃ naturali (terremoti, alluvioni, frane) ed incendi sia di vegetazione che in contesti industriali, riducendo i tempi per la localizzazione di persone disperse; rendendo piÃ¹ efficace e rapida la valutazione degli scenari incidentali e la gestione degli incendi attraverso la loro mappatura termica (grazie a sensori a infrarossi presenti negli apparecchi).

In particolare inoltre negli incendi boschivi consentono di fornire al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) dati in tempo reale sullâ€™estensione e sui fronti di fiamma; nei dissesti statici agevolano il rilievo e la valutazione dei danni con acquisizione di immagini ad alta risoluzione sia su aree estese che per ispezionare le singole su strutture danneggiate; in caso di crolli o per il monitoraggio di scenari con rischi N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) permettono valutazioni limitando la necessitÃ di avvicinarsi alle zone pericolose. Lâ€™introduzione del Nucleo S.A.P.R. rappresenta non solo un aggiornamento tecnologico, ma un investimento diretto sulla sicurezza e lâ€™efficacia operativa dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso ed Isernia dipendenti dalla Direzione del Molise, nonchÃ© di tutte le altre istituzioni e cittadini che richiedono lâ€™intervento dei Vigili del Fuoco, fornendo ai soccorritori uno strumento in grado di estendere la loro visione oltre le immediate circostanze. Il Molise si allinea cosÃ¬ alle Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco che giÃ si erano dotate di tale Nucleo, consolidando la capacitÃ di risposta nelle grandi emergenze e nelle attivitÃ di routine, dove la precisione e la tempestivitÃ dellâ€™informazione aerea sono fondamentali per le Sale Operative.

La nuova unitÃ Ã¨ giÃ operativa e pronta a integrarsi con le altre specializzazioni dei Vigili del Fuoco, garantendo una rete di soccorso sempre piÃ¹ interconnessa e tecnologicamente supportata.