Alla scoperta della Cattedrale di Trivento, dove il tempo incontra la fede

Tra i luoghi storici e artistici piÃ¹ importanti di Trivento emerge la Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, che insieme alla celebre monumentale Scalinata di San Nicola racconta la storia e lâ€™identitÃ del borgo. Costruita nellâ€™XI secolo e modificata nei secoli successivi, custodisce quasi un millennio di fede, arte e memoria.

La facciata neoclassica, frutto dei restauri novecenteschi, introduce a un interno ricco di opere e dettagli storici. Unâ€™iscrizione murata nel primo pilastro della navata destra ricorda la consacrazione della chiesa nel 1076 ai tre santi patroni. A dominare il complesso Ã¨ il campanile di 28 metri, parte integrante della Cattedrale dal 1860. Con i suoi due orologi e le sei campane, fuse dalla storica Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone, scandisce da oltre un secolo il tempo nel borgo.

Allâ€™interno, la Cattedrale custodisce opere di grande pregio: il coro ligneo del XVIII secolo, realizzato dalla bottega artigianale di Poggio Sannita, i recenti affreschi di Sacchi (2015) e il settecentesco altare maggiore in marmo policromo. Testimone dei secoli e centro di culto, la Cattedrale resta uno dei luoghi piÃ¹ significativi per la comunitÃ triventina.