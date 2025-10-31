Commemorazione presso la Scuola di Polizia “Giulio Rivera” di Campobasso per le giovani vittime di San Giuliano di Puglia

Si è svolta questa mattina, presso la Scuola di Polizia "Giulio Rivera" di Campobasso, una toccante cerimonia di commemorazione in ricordo delle giovanissime vittime del tragico crollo della scuola di San Giuliano di Puglia.

In concomitanza con la cerimonia dell'alzabandiera, gli ispettori del 19° corso allievi vice ispettori, guidati dal Direttore della Scuola Dante Panatta, hanno reso omaggio alla memoria dei ventisette bambini e della loro insegnante scomparsi in quella tragica giornata.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Questore della Provincia di Campobasso Domenico Farinacci, insieme a tutto il personale e agli allievi della Scuola.

Nel momento conclusivo della commemorazione, una rappresentanza di allievi ha deposto un fascio di fiori bianchi ai piedi della bandiera italiana. Il Direttore Panatta ha ricordato l'importanza della memoria come valore fondante, sottolineando come quel tragico evento abbia profondamente segnato non solo la comunità locale, ma l'intero Paese.

Ha inoltre evidenziato come il valore della memoria contribuisca a rafforzare il senso etico e umano della Polizia di Stato, sempre orientata alla vicinanza ai cittadini e alla tutela dei più deboli.