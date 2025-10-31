Trivento - Centro â€˜Cielo e Terraâ€™, proroga di un mese: Asrem e Comune al lavoro per una nuova sede

Sulla vicenda del centro diurno socio-educativo "Cielo e Terra" di Trivento che dovrÃ abbandonare lâ€™attuale struttura in cui Ã¨ localizzato per consentire i lavori della nuova Casa di ComunitÃ (finanziati dal PNRR) Ã¨ intervenuto direttamente il Direttore Generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo che, questa mattina, si Ã¨ recato sul posto per verificare personalmente la situazione e confrontarsi con le parti coinvolte. L'incontro ha portato a un significativo passo in av

anti, finalizzato a tutelare le esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie: gli ospiti del centro resteranno nell'attuale sede, il pianterreno del poliambulatorio ASREM, ancora per un mese.

Questa proroga Ã¨ stata concordata per consentire un trasloco non affrettato, ma "piÃ¹ attento", minimizzando il disagio per i ragazzi che hanno nelle loro abitudini un punto di riferimento fondamentale per il loro benessere. Nel frattempo, l'ASREM, pur trattandosi di servizi socio-educativi e non socio-sanitari, ha assicurato la massima disponibilitÃ a trovare insieme all'Associazione e al Comune di Trivento una sistemazione definitiva che sia realmente idonea alle esigenze del centro, delle sue attrezzature e dei progetti educativi in corso.

L'intervento diretto del Direttore Generale Di Santo dimostra la volontÃ dell'Azienda Sanitaria Regionale di gestire la transizione legata ai fondi PNRR con sensibilitÃ , riconoscendo l'importanza del servizio offerto dal centro "Cielo e Terra". L'obiettivo comune Ã¨ garantire che i necessari lavori di riqualificazione non avvengano a discapito della continuitÃ assistenziale e del benessere dei suoi giovani utenti. Il mese di proroga e la dichiarazione di piena collaborazione rappresentano un segnale positivo, che trasforma l'iniziale "epilogo amaro" in un impegno congiunto per un futuro sereno e ben organizzato per il centro e i suoi ospiti.

Ora l'attenzione si sposta sulla ricerca della sede definitiva, per la quale le istituzioni si sono impegnate a procedere con la massima celeritÃ e attenzione.