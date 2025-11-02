“La terra del ritorno”, da riscoprire su Mediaset Infinity: la saga di Nino Ricci, scrittore canadese di origini molisane

Torna a far parlare di sé La terra del ritorno, la miniserie italo-canadese del 2004 tratta dai romanzi di Nino Ricci, scrittore canadese di genitori molisani. Con un cast d’eccezione — Sophia Loren, Sabrina Ferilli e Giancarlo Giannini — la fiction racconta la storia intensa di una famiglia divisa tra la povertà del Sud Italia degli anni Cinquanta e la speranza di una nuova vita oltreoceano.

La saga si muove tra due mondi: il piccolo borgo rurale d’origine, segnato da sacrifici, legami familiari e superstizioni, e l’America del Nord, dove i protagonisti inseguono riscatto e libertà. È un racconto di partenze e di ritorni, di radici profonde che non si spezzano mai del tutto.

L’autore della trilogia — Lives of the Saints, In a Glass House e Where She Has Gone — è nato nel 1959 a Leamington, in Ontario (Canada), da genitori molisani emigrati negli anni Cinquanta.

Il padre, Virginio Ricci, proveniva da Poggio Sannita, mentre la madre, Amelia Ingratta, era originaria di Villa Canale di Agnone, in provincia di Isernia.

Proprio questi paesi dell’Alto Molise, sospesi tra montagna e memoria, sono diventati la matrice simbolica delle sue opere. Ricci ha più volte raccontato come il paesaggio molisano — con la sua forza austera e il suo silenzio — sia al centro del suo immaginario letterario.

Nel 2015 l’autore è tornato in Molise, ospite dell’Università degli Studi del Molise, definendo quelle terre “la mia prima patria, anche se l’ho conosciuta solo attraverso le storie di mia madre”.

Con la regia di Bruno Contini e la partecipazione di interpreti del calibro di Sophia Loren, Sabrina Ferilli e Enrico Lo Verso, la miniserie è stata girata tra Italia e Canada, con ambientazioni che ricreano il Sud rurale degli anni ’50.

Le riprese italiane si sono svolte in Umbria, ma l’atmosfera richiama chiaramente quella dei borghi molisani, tra pietre antiche, colline e silenzi.

Nonostante alcuni articoli la citino tra i titoli “da riscoprire su Netflix”, La terra del ritorno non è attualmente disponibile su Netflix Italia.

È invece visibile gratuitamente su Mediaset Infinity, dove la fiction è disponibile in streaming integrale.

A più di vent’anni dalla sua uscita, La terra del ritorno resta una storia di forte attualità.

Parla di emigrazione e nostalgia, di famiglie divise, di radici che continuano a vivere nel cuore anche a migliaia di chilometri di distanza.

Un omaggio alla memoria collettiva degli italiani all’estero — e un tributo al Molise, la terra che ha dato le origini a uno degli scrittori più raffinati della letteratura canadese contemporanea.