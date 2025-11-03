Agnone Case Popolari: pubblicato il nuovo bando per lâ€™assegnazione degli alloggi

Il Comune di Agnone ha pubblicato il nuovo bando di concorso per la formazione della graduatoria generale finalizzata allâ€™assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e assimilati. La procedura, approvata con la determinazione n. 702 del Responsabile del Settore Tecnico, geom. Vittorio Patriarca, Ã¨ stata disposta nel rispetto della normativa regionale e statale in materia di edilizia pubblica.

La decisione arriva a seguito delle numerose richieste di abitazioni e della disponibilitÃ di alcuni alloggi comunali, che rendono necessario lâ€™aggiornamento della graduatoria per lâ€™assegnazione in locazione semplice.

Il bando Ã¨ rivolto a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che siano residenti o svolgano la propria attivitÃ lavorativa principale nel territorio di Agnone.

Tra i principali requisiti richiesti figurano:

lâ€™assenza di proprietÃ di altri alloggi adeguati;

un reddito familiare complessivo entro i limiti fissati dalla Regione Molise (circa 17.700 euro annui per un nucleo di due persone);

la non titolaritÃ di precedenti assegnazioni di case popolari o contributi per lâ€™edilizia agevolata.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, oppure entro 120 giorni per i lavoratori emigrati. Ãˆ ammessa una sola domanda per nucleo familiare, da compilare sugli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del Comune.

Il punteggio sarÃ attribuito sulla base di criteri sociali ed economici, come la composizione del nucleo familiare, la presenza di disabili o anziani, le condizioni di disagio abitativo (sfratti, coabitazioni, alloggi impropri o privi di servizi essenziali) e lâ€™incidenza del canone dâ€™affitto sul reddito.

Sono previste quote di riserva per particolari categorie: almeno il 30% degli alloggi sarÃ destinato ad anziani e una quota a nuclei con persone disabili.

Lâ€™ufficio tecnico comunale curerÃ la fase istruttoria, mentre la Commissione comunale E.R.P. procederÃ alla verifica e alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il parere contabile sul provvedimento Ã¨ stato espresso favorevolmente dalla dott.ssa Lina Orlando.

Con questo bando, lâ€™Amministrazione comunale di Agnone intende dare risposta alle esigenze abitative delle famiglie piÃ¹ fragili, garantendo trasparenza e pari opportunitÃ nellâ€™assegnazione delle abitazioni pubbliche.