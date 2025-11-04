Isernia celebra il 4 Novembre: omaggio all’Unità d’Italia e alle Forze Armate

Si è svolta oggi a Isernia la cerimonia commemorativa del 4 novembre, “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”, organizzata dalla Prefettura per celebrare l’anniversario della vittoria che segnò l’unificazione dell’Italia, nonché il sacrificio dei caduti di tutte le guerre, ed esprimere il doveroso riconoscimento alle Forze Armate per il quotidiano impegno nella difesa delle istituzioni democratiche.

Le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 12.00 in Piazza Tullio Tedeschi con lo schieramento del picchetto d’onore, l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti da parte del Prefetto unitamente ai rappresentati della Regione Molise, della Provincia di Isernia, dal Sindaco del Comune di Isernia, nonché dai vertici provinciali delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della cerimonia il Prefetto Montella ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica al Ministro della Difesa e, a seguire, è stata data lettura del messaggio del Ministro della Difesa e della “Preghiera per la Patria”.

Presenti anche le Associazioni Combattentistiche e d’Arma con i rispettivi Labari e Gonfaloni, nonché una delegazione di studenti che, attraverso un rappresentante della Consulta Provinciale, ha fornito un edificante contributo sui valori della pace e della democrazia e sul fondamentale ruolo svolto dai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, che quotidianamente si impegnano nella difesa delle istituzioni democratiche.

L’evento, particolarmente partecipato dalla cittadinanza, è stato altresì caratterizzato dall’allestimento di una mostra statica di mezzi di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Croce Rossa Italiana.

Isernia, 04 novembre 2025