Oltre 15 chili di droga sequestrati in provincia di Campobasso: scoperto deposito nel centro storico di Toro, tre arresti e un denunciato.

Nell'ambito di attività investigativa svolta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura, nella serata dello scorso 3 novembre sono stati arrestati tre uomini trovati con un ingente quantitativo di droga all'interno di un'abitazione ubicata nel centro storico di Toro. Sulla base degli elementi di indagine acquisiti, i poliziotti hanno deciso di introdursi all'interno dello stabile, sorprendendovi uno straniero di nazionalità marocchina e due campobassani, tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni. I giovani erano in possesso di 1,5 kg di cocaina pura e 14 kg di hashish, divisi in panetti ed ovuli, oltre al materiale necessario per il confezionamento in dosi, tra cui bilancini, cellophane, sostanze da taglio e macchine per il sottovuoto. La Squadra Mobile ha poi proceduto a perquisire anche le abitazioni dei tre giovani e di un quarto soggetto che si era allontanato dal posto poco prima dell'arrivo dei poliziotti, risultato essere l'affittuario dell'immobile.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati trovati ulteriori quantitativi di droga, tra hashish e cocaina, e materiale per il confezionamento e il taglio. Inoltre, in una delle abitazioni perquisite, è stata riscontrata anche la presenza della madre di uno degli indagati mentre era intenta ad assumere eroina. All'esito delle attività, i tre giovani sorpresi nel deposito di stupefacenti sono stati arrestati e condotti in carcere a Campobasso su disposizione della locale Procura della Repubblica, accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso tra loro, mentre il quarto è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo titolo di reato.

Con l'operazione di lunedì scorso sale il numero degli indagati per spaccio di droga ed aumenta il quantitativo di stupefacente sequestrato da parte della Squadra Mobile della Questura: nelle ultime settimane sono stati quattro gli arrestati e due i denunciati, mentre sono stati complessivamente sequestrati 18 kg di hashish e 2 kg di cocaina purissima, pronti per essere immessi sul mercato. I dettagli dell'operazione sono stati resi noti questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Questura di Campobasso.