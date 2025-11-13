Termoli, incidente sulla tangenziale nord: due feriti

In data odierna, intorno alle ore 11:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli Ã¨ intervenuta sulla tangenziale nord della cittÃ per un incidente stradale che ha coinvolto due furgoni.

A seguito dellâ€™impatto, una persona Ã¨ rimasta incastrata allâ€™interno dellâ€™abitacolo di uno dei veicoli. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a estrarla con lâ€™ausilio delle attrezzature di soccorso. Nellâ€™incidente Ã¨ rimasto ferito anche un operaio addetto alle operazioni di sfalcio del verde lungo la carreggiata.

Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche due pattuglie della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi di rito e gestito la viabilitÃ . Il tratto di tangenziale interessato Ã¨ stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.