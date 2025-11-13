Il Siap e l’Anfp hanno avviato una raccolta firme nazionale per istituire un “Fondo per la specificità” destinato a Polizia e Forze Armate.

Il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e l’Anfp (Associazione Nazionale Funzionari di Polizia) hanno lanciato una raccolta firme nazionale per chiedere l’istituzione di un “Fondo per la specificità” destinato al personale di Polizia e Forze Armate.

L’iniziativa, rivolta ai gruppi parlamentari e al Ministro dell’Interno, mira a inserire nella Legge di Bilancio una misura che riconosca i rischi, le responsabilità e le peculiarità professionali degli operatori della sicurezza e della difesa.

Il segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani, sottolinea che non si tratta di un privilegio, ma di un investimento necessario per garantire l’efficienza del sistema di sicurezza nazionale.

Le firme raccolte saranno consegnate il 20 novembre a Roma, durante la direzione nazionale del Siap, dove si farà il punto sulle risorse destinate al comparto e sulle eventuali ulteriori iniziative, soprattutto in tema di personale, organici, logistica e formazione dei giovani poliziotti, considerata oggi inadeguata e obsoleta.

leggi tutto: https://www.siap-polizia.org/news/primo-piano/15117/vertenza-sicurezza-il-siap-e-l-anfp-promuovono-una-raccolta-firme

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/D/dossier_siap_anfp_5_11_25-sito.pdf