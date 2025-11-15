Gildone, Riccardo Albani scomparso da due giorni: segnalazioni a Campobasso

Proseguono le ricerche di Riccardo Albani, il 62enne di Gildone allontanatosi da casa alle prime luci di giovedÃ¬ 13 novembre e mai piÃ¹ rientrato. Dopo le prime verifiche â€” che indicavano una possibile direzione verso Termoli â€” nelle ultime ore sono emerse nuove segnalazioni che riporterebbero lâ€™uomo nella zona di Mascione e contrada Polese, a Campobasso.

Secondo quanto riferito da alcune persone che credono di averlo riconosciuto, Albani apparirebbe in stato confusionale. La famiglia, profondamente preoccupata, ha diffuso un nuovo appello attraverso i social. Riccardo Ã¨ alto circa 1,79 metri, ha corporatura robusta, capelli corti e brizzolati e una camminata leggermente barcollante. Al momento dellâ€™avvistamento indossava jeans scuri, una giacca scura e un cappellino scuro.

Â«Vi prego â€” scrive il figlio Maurizio â€” se lo vedete chiamate subito il 112 e cercate di parlare con lui per farlo rimanere sul posto finchÃ© arrivano i CarabinieriÂ».

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Campobasso, con il supporto delle forze dellâ€™ordine. Chiunque abbia informazioni utili Ã¨ invitato a contattare il 112.