Gildone, scomparsa di Riccardo Albani: il figlio lancia un nuovo appello

Continuano le ricerca di Riccardo Albani, 62enne di Gildone scomparso da casa il 13 novembre. Le autorità locali stanno operando sul territorio, mentre familiari e amici seguono con apprensione gli sviluppi.

Ieri sera il figlio di Albani ha pubblicato un nuovo appello sui social, rivolgendosi direttamente al padre: “Ciao papà, spero che ti arrivi questo messaggio. Se sei andato via per qualunque motivo, lo accettiamo. Facci sapere che stai bene. Noi continuiamo ad aspettarti.”

Le ricerche, coordinate dalle forze dell’ordine, sono al momento concentrate tra i territori di Gildone, Campobasso e Termoli, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni utili per ritrovare Riccardo. La comunità locale segue la vicenda con attenzione e invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità competenti.