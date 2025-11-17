Reumatologia tra nuove terapie, multidisciplinarità e innovazione digitale: la XVI edizione delle Giornate Altomolisane

Le XVI Giornate Reumatologiche Altomolisane, che si terranno il 5 e 6 dicembre 2025 ad Agnone (IS), tornano a rappresentare un momento significativo di incontro e crescita professionale per tutta la comunità reumatologica. Agnone, ormai sede storica dell’evento, accoglie anche quest’anno specialisti provenienti da diverse realtà cliniche e accademiche, confermandosi luogo di confronto e condivisione scientifica. L’obiettivo rimane quello di promuovere un aggiornamento continuo e di alto livello, favorendo il dialogo multidisciplinare e lo sviluppo di percorsi assistenziali sempre più efficaci e sostenibili per i pazienti affetti da malattie reumatologiche. Programma Leggi QUI

"Cari Colleghi, presento il programma della XVI edizione del Congresso “Giornate Reumatologiche Altomolisane” che si terrà ad Agnone (IS) il 5 e 6 dicembre 2025. Solito incontro di fine anno che rappresenta un momento di confronto e che riassume le fatiche di un intero anno per tutti noi sia assistenziali che congressuali e di ricerca. L’evento rappresenta una testimonianza di conservare immutata la voglia di continuare nell’aggiornamento professionale essenziale nel nostro operato quotidiano alla ricerca continua di migliorare l’assistenza e gli outcomes per i cittadini. Con rinnovato impegno nella due giorni si tratteranno i più interessanti temi sulle malattie reumatologiche riportando gli ultimi aggiornamenti delle linee guida e delle novità terapeutiche in alcuni casi attesi dal oltre 50aa come nel lupus eritematoso.

Le possibilità diagnostiche e terapeutiche hanno subito negli ultimi dieci anni un importante impulso che mira al raggiungimento dei migliori outcomes per i pazienti affetti da queste patologie così impattanti sulla qualità di vita delle persone, nonché sull’aspettativa di vita di esse. La Reumatologia ci pone una sfida impegnativa, quella della partecipazione, raccoglierla significa muovere dalla necessità di aprire un percorso di lavoro non solo inter e multidisciplinare ma anche tra i rappresentanti delle diverse categorie di reumatologi (ospedalieri, privati, territoriali e universitari) nonché degli stakeholder e medici di base che devono mirare alla massima interazione per il miglior risultato possibile tenendo anche in considerazione gli aspetti economici e di farmacoeconomia. Un confronto che metta al centro la salute come metodo di costruzione a più voci, una conoscenza condivisa che individui modelli di cura efficienti e sostenibili, un’unità di intenti perché si arrivi ad una reale e corretta rete assistenziale reumatologica. Sono previste sessioni dedicate alle patologie reumatologiche a maggiore impatto sia sulla salute che sui costi assistenziali, sulla reumatologia pediatrica, sugli unsolved needs che interessano gli specialisti nella pratica quotidiana.

Saranno inoltre affrontati importanti temi quali l’uso dei nuovi farmaci e le loro differenze, lo loro sicurezza e i confronti di opinione degli specialisti. Sono previste sessioni sulle malattie metaboliche dell’osso fra tutte l’osteoporosi e le fratture da fragilità, sulla ipovitamonosi D, una vera e propria epidemia che ha delle ricadute sulla salute non solo dell’osso ma più in generale, sulle artriti, sulla reumatologia pediatrica. L’evento voluto e progettato negli anni sempre con la stessa sentita motivazione: far confluire nella nostra bella città, Agnone, i migliori professionisti del settore che rappresentano un essenziale e indispensabile nutrimento per chi opera in periferia a garanzia della salute dei pazienti reumatici geograficamente più svantaggiati. Il futuro probabilmente non troppo lontano ci presenterà nuove sfide quali la telemedicina e l’intelligenza artificiale che gradualmente si stanno proponendo con forza"

Responsabile scientifico Dott FRANCO PAOLETTI