SolidarietÃ  per Gaza: dalla Diocesi di Trivento i primi aiuti a bambini e famiglie tramite Caritas Gerusalemme

Nei giorni scorsi sono arrivati a Gaza i primi aiuti umanitari raccolti dalla Diocesi di Trivento e inviati tramite Caritas Gerusalemme. Si tratta di un gesto concreto di vicinanza alle famiglie e ai bambini che stanno vivendo momenti di estrema sofferenza e disumanitÃ a causa del conflitto in corso.

La diocesi esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con offerte e preghiere, hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa di solidarietÃ .

Gli aiuti distribuiti

Anton, direttore di Caritas Gerusalemme, ha raccontato le difficoltÃ incontrate nel garantire beni essenziali alle famiglie cristiane rifugiate nelle due chiese di Gaza, specialmente nelle settimane precedenti al cessate il fuoco.

Nonostante ostacoli e rischi, Caritas Ã¨ riuscita a distribuire:

250 lattine di latte per bambini e neonati, indispensabili in una situazione di grave scarsitÃ di alimenti;

700 set di biancheria da letto invernale, fondamentali per affrontare lâ€™arrivo dellâ€™inverno in condizioni di precarietÃ e insicurezza.

Un sostegno prezioso, bisogni ancora enormi

Â«Questi sforzi sono stati possibili grazie al generoso sostegno dei donatori, tra cui la Diocesi di TriventoÂ» ha dichiarato Anton.

Ha poi sottolineato che i bisogni a Gaza restano enormi e che ogni aiuto continua a essere profondamente apprezzato dalle famiglie che stanno vivendo giorni di grande incertezza e dolore.