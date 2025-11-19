Villacanale: donna ferita lievemente in incidente stradale, auto fuori strada per manto sdrucciolevole

In data odierna, a Villacanale, nel territorio del Comune di Agnone, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. A causa del manto stradale particolarmente sdrucciolevole, il veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata, urtando il guardrail e terminando la propria corsa in una scarpata, in bilico.

La persona a bordo , una donna alla guida di una Fiat 16, ha riportato ferite lievi ed alcune escoriazioni. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agnone sono intervenuti tempestivamente, provvedendo alla messa in sicurezza dell'auto e all'estricazione del ferito mediante tavola spinale, collare cervicale e gli altri presidi di immobilizzazione previsti dalle procedure operative.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure e provveduto al successivo trasporto sanitario. Presenti, inoltre, le Forze dell'Ordine per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.