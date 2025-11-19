Gildone, una settimana dalla scomparsa di Riccardo Albani: l’appello della famiglia a “Chi l’ha visto?”

La scomparsa di Riccardo Albani, 62 anni, continua a mobilitare l’intera comunità. A una settimana dal suo allontanamento, avvenuto alle prime luci di giovedì 13 novembre, la vicenda è approdata anche su Rai 3, nella puntata di “Chi l’ha visto?”, che si è aperta con un collegamento in diretta proprio da Gildone, presso l’abitazione della famiglia Albani. Presenti la moglie e i tre figli, visibilmente provati ma determinati a trovare il loro caro.

Secondo le ricostruzioni aggiornate, quella mattina Riccardo sarebbe uscito di casa intorno alle 5:30. Alcuni lo avrebbero visto prendere un autobus diretto a Campobasso. Nel capoluogo avrebbe poi chiesto a un conoscente un biglietto per raggiungere Termoli. Tuttavia, le verifiche sulle telecamere della zona non hanno confermato che sia effettivamente salito sul bus verso la città adriatica. Un dettaglio importante è che Riccardo è riconoscibile per la sua camminata leggermente barcollante, un elemento utile per chiunque possa incontrarlo.

Il figlio Maurizio, che in questi giorni si sta spendendo senza sosta nelle ricerche, ipotizza che il padre possa aver scelto Termoli per i numerosi collegamenti ferroviari e stradali, magari con l’intenzione di raggiungere parenti a Pescara o persino familiari all’estero, in Venezuela o in Spagna. «Se qualche amico lo sta ospitando – ha dichiarato ai microfoni del programma – lo ringrazio perché significa che è al sicuro. Ma se potete, convincetelo a farci sapere almeno che sta bene. Siamo tutti preoccupati. Ci manchi, papà. È stata una settimana strana senza vederti. Ci sono problemi economici, di salute, ma voglio solo sapere che stai bene.»

Un altro elemento che lascia la famiglia senza spiegazioni è che Riccardo ha lasciato a casa telefono, portafoglio e documenti, portando con sé soltanto la SIM. Un gesto che rende ancora più difficile rintracciarlo. Anche la moglie e la figlia maggiore, Cathy, hanno lanciato un appello accorato: «Siamo preoccupati, facci sapere che stai bene. Non siamo tranquilli. Se vuoi tornare, ti stiamo aspettando.»

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Campobasso, proseguono tra Gildone, Campobasso e Termoli, mentre ogni possibile segnalazione viene verificata. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il 112. La comunità resta con il fiato sospeso, stringendosi attorno alla famiglia Albani in un momento di grande dolore e incertezza.