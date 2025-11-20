GDF Roan Termoli: Sequestrati beni e conti correnti per circa 150 mila euro a unâ€™azienda termolese del settore pesca

I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, allâ€™esito di unâ€™attivitÃ investigativa in materia di Fondi Europei per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), hanno dato esecuzione ad unâ€™ordinanza di misura cautelare reale disposta dalla Procura Europea (EPPO) - Ufficio di Bari, per il reato ipotizzato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Lâ€™analisi dei flussi finanziari erogati dallâ€™Unione Europea alle imprese di pesca operanti in Molise e lâ€™approfondimento dei relativi bandi di gara ha consentito ai finanzieri di evidenziare allâ€™AutoritÃ Giudiziaria alcune discrasie tra le prescrizioni richieste dal bando per la percezione dei contributi rivolti alle societÃ di pesca, ai fini dellâ€™ammodernamento della flotta, e le modalitÃ di impiego delle risorse finanziarie disponibili per lâ€™esecuzione dei lavori.

Lâ€™EPPO (European Public Prosecutorâ€™s Office), la cui competenza riguarda le indagini e il perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha delegato i finanzieri della Stazione Navale ai necessari approfondimenti investigativi ed allâ€™esecuzione della misura cautelare reale operata nei confronti del titolare di unâ€™impresa di pesca e che ha interessato un immobile, sito a Termoli, e diversi conti correnti bancari, sino alla concorrenza di 150mila euro. Lâ€™operazione testimonia il costante impegno dellâ€™EPPO e della Guardia di Finanza a tutela della spesa pubblica dellâ€™Unione Europea e a difesa delle libertÃ economiche dei cittadini per affermare i principi di legalitÃ , giustizia ed equitÃ . Il presente comunicato viene diramato previo nulla osta dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria e con lâ€™avvertenza che i provvedimenti giudiziari sono stati emessi nellâ€™ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e che, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza.