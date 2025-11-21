Agnone,Acqua a singhiozzo: continuano le chiusure notturne del serbatoio Civitelle

Per sette notti consecutive, dal 24 novembre al 1Â° dicembre 2025, il Comune di Agnone dovrÃ fare i conti con una nuova e prolungata sospensione del flusso idrico. A comunicarlo Ã¨ IM/GRIM Scarl, che segnala una forte riduzione dellâ€™apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, situazione che rende necessario interrompere lâ€™erogazione per permettere il ripristino dei livelli del serbatoio Civitelle e scongiurare carenze nelle ore diurne.
Le interruzioni sono previste nelle seguenti fasce orarie:
dalle 22:00 alle 06:00 del 24â€“25 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 25â€“26 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 26â€“27 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 27â€“28 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 28â€“29 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 29â€“30 novembre
dalle 22:00 alle 06:00 del 30 novembreâ€“1 dicembre
Un totale, dunque, di sette notti senza acqua, che interesseranno tutte le utenze alimentate dal serbatoio Civitelle. IM/GRIM Scarl invita i cittadini a prendere per tempo le misure necessarie per far fronte alla mancanza idrica nelle ore indicate.
Per qualsiasi informazione o chiarimento Ã¨ attivo il numero 0874 1919702, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.