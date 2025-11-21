Capracotta accoglie la prima neve della stagione

La prima nevicata dell’anno è finalmente arrivata a Capracotta. A mostrarla sono alcune immagini dei primi fiocchi, che hanno già imbiancato tetti, auto e strade, trasformando il paesaggio e creando un’atmosfera tipicamente montana.

Secondo gli aggiornamenti meteo, nelle prossime ore deboli precipitazioni continueranno a interessare l’intera dorsale appenninica, accompagnate da un significativo calo delle temperature. Segnali chiari di un cambio di passo ormai definitivo verso l’inverno. La neve, come sempre, a Capracotta non è soltanto un fenomeno meteorologico: è un messaggio di speranza in vista della stagione turistica. Per operatori del settore, appassionati di sci e per tutta la comunità dell’Alto Molise, l’arrivo della “dama bianca” rappresenta un buon auspicio per le attività dei prossimi mesi.

Nell’immortalare il momento, qualcuno ha scritto la data sul sottile strato di neve comparso sul cofano di un’automobile, a testimonianza che l’immagine è stata scattata oggi.

Foto copertina: Emilia Mendozzi