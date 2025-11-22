Capracotta celebra la Festa dellâ€™Albero: un gesto semplice che diventa impegno per il futuro

Nel suggestivo scenario del Giardino della Flora Appenninica, questa mattina i bambini del piccolo plesso scolastico di Capracotta hanno dato vita a un momento ricco di significato: la tradizionale Festa dellâ€™Albero. Una celebrazione che, pur nella sua semplicitÃ , racchiude un messaggio profondo di speranza e responsabilitÃ verso il territorio.

Â«Ogni piccola mano che tocca la terra e ogni sorriso rivolto a una giovane piantina rappresentano un seme di futuro che affidiamo alle nuove generazioniÂ», ha dichiarato il sindaco, sottolineando il valore educativo dellâ€™iniziativa. Ãˆ proprio attraverso questi gesti, ha ricordato, che si coltiva lâ€™amore per la natura e si costruisce un senso autentico di rispetto per lâ€™ambienteâ€”un insegnamento destinato ad accompagnare i bambini per tutta la vita.

Un ringraziamento particolare Ã¨ stato rivolto alla Scuola di Capracotta e alla Stazione dei Carabinieri Forestale, presenti alla manifestazione. La loro partecipazione, ha evidenziato il primo cittadino, testimonia la vicinanza delle istituzioni alla comunitÃ e la consapevolezza condivisa dellâ€™importanza di proteggere un territorio unico e prezioso.

Â«Portiamo con noi questo momentoÂ», ha concluso il sindaco. Â«Un piccolo grande passo verso un domani piÃ¹ sostenibile e piÃ¹ consapevoleÂ».