Isernia, quattro nuovi ammonimenti del Questore per violenza di genere e tutela delle vittime

Prosegue in maniera costante e incisiva lâ€™attivitÃ di prevenzione e contrasto della violenza di genere da parte della Polizia di Stato. Dallâ€™inizio del 2025, il Questore della Provincia di Isernia ha adottato 23 provvedimenti di ammonimento, dei quali 18 per violenza domestica, previsti dallâ€™art. 3 della Legge 119/2013, e 5 per atti persecutori ai sensi dellâ€™art. 8 del Decreto-Legge 11/2009.

Solo negli ultimi giorni sono stati emessi quattro nuovi ammonimenti. I primi due hanno riguardato una figlia e un suo amico, responsabili di ripetute condotte di violenza domestica, con lesioni e percosse, ai danni dellâ€™anziana madre ultraottantenne residente nel capoluogo pentro. Gli altri due provvedimenti hanno riguardato un episodio verificatosi in provincia, ove una minore ha subito reiterate violenze fisiche e psicologiche da parte dei genitori, che si opponevano alla sua frequentazione con un giovane coetaneo per motivi legati alle loro convinzioni culturali e religiose.

I provvedimenti sono stati adottati in considerazione della gravitÃ degli episodi e dellâ€™elevato rischio di escalation, trattandosi di fatti maturati in ambito familiare. Lâ€™ammonimento consente un intervento tempestivo, volto a garantire tutela immediata alle vittime: qualora le condotte dovessero ripetersi, nei confronti dei soggetti ammoniti scatterÃ la denuncia dâ€™ufficio allâ€™AutoritÃ Giudiziaria.



La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nella tutela delle vittime vulnerabili, nella prevenzione dei reati e nella salvaguardia della sicurezza pubblica, attraverso unâ€™attivitÃ continua, coordinata e orientata alla massima protezione della comunitÃ .