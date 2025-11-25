Montecastelbarone: La montagna “piallata”: lo sguardo di Dario Rapino, avvocato e giornalista

Dario Rapino, avvocato, giornalista e fotografo da sempre attento ai temi ambientali, dedica questo scritto all’analisi dei recenti interventi realizzati a Monte Castel Barone e nell’area SIC circostante. Coniugando competenza giuridica e sensibilità per il paesaggio, Rapino esamina la concessione di una porzione di territorio montano da parte del Comune di Agnone all’associazione Santa Maria della Croce di Monte Sant’Onofrio, offrendo una riflessione critica sul rapporto tra amministrazione pubblica, tutela ambientale e comunità locale.

Rapino scrive:

"Questo è quel che accade a Montecastelbarone, Agnone, già noto per la vicenda dell’abete secolare che si voleva tagliare per il Natale Vaticano e poi finita come sapete.

Riassumo: un signore dice di vedere la Madonna, la chiesa non riconosce le visioni ma il Sindaco di Agnone concede ad una associazione cattolica l’autorizzazione di “piallare” una fetta della montagna per costruirci un lastricato e un altarino.

Montecastelbarone è zona SIC, sito di interesse comunitario, dove queste opere sarebbero vietate e per le quali, comunque, occorrerebbe un procedimento VINCA.

Ricordo, inoltre, che quell’area è un geosito importante e dove è presente fauna di pregio, come il lupo appenninico e l’orso marsicano.

E’ regolare quell’opera?

Sabato prossimo, tempo permettendo, sarò in loco per realizzare un servizio filmato.

Stay tuned!"