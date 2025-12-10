Molise, ritardo nelle bollette GRIM: pagamento valido entro dieci giorni

Avviso fatturazione utenze Comuni di Campomarino, Campochiaro, Colle d'Anchise, Provvidenti, Montelongo, Tavenna, Salcito Acquaviva Collecroce, Acquaviva di Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bonefro, Busso, Campolieto, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelpetroso, Castelverrino, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Colletorto, Colli a Volturno, Forli del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Macchia d'Isernia, Macchia Valfortore, Macchiagodena, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pizzone, Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Riccia, Rionero Sannitico, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccasicura, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Sant'Agapito, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sessano del Molise, Sesto Campano, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.
Si avvisano i gentili utenti dei suddetti Comuni che per un disguido della societÃ di elaborazione dei ruoli idrici e del postalizzatore, le fatture emesse dalla Grim Scarl con scadenza 10/12/2025 potrebbero pervenire con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza. Pertanto il pagamento entro il termine di 10 giorni dalla suddetta scadenza sarÃ considerato regolare. Avvisiamo altresi che per il versamento gli utenti potranno regolarmente utilizzare il bollettino PagoPa allegato alle fatture. Scusandoci per l'inconveniente, non dipendente dalla nostra volontÃ , ringraziamo tutti per la gentile collaborazione