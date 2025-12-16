Controlli NAS: 49 quintali di alimenti sequestrati, 4 chiusure in provincia di Isernia

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i militari del N.A.S. di Campobasso - nel corso dell’anno corrente - hanno ispezionato 263 attività (di cui 86 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 4 casi.

I controlli hanno interessato esercizi commerciali attivi in tutti i settori della produzione e commercializzazione degli alimenti, ivi compresi fast food, ristoranti etnici, street food e food truck. Nel corso delle verifiche, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 49 quintali di alimenti non conformi (prodotti che non rispettavano la normativa vigente in materia di sicurezza e tracciabilità e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori), per un valore complessivo di circa 345.000 euro.

Si è inoltre proceduto alla chiusura immediata - per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali- di un minimarket, un caseificio e due laboratori di produzione di conserve vegetali, per un valore commerciale complessivo di 2.140.000 euro.

Le anomalie più ricorrenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, rinvenimento di alimenti non tracciati, mancata adozione di idonee procedure HAACCP, carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti alla produzione, commercio, somministrazione e stoccaggio dei prodotti alimentari.

In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 50.000 euro ed i titolari delle aziende con difformità sono stati segnalati alle competenti Autorità Sanitaria ed Amministrativa.