Campitello Matese, dal 3 al 5 gennaio tre serate per aprire il nuovo anno: Ditelo Voi, Collage e Sud Sound System

A Campitello Matese per festeggiare l’inizio del nuovo anno tre spettacoli per soddisfare tutti i gusti. Dal 3 al 5 gennaio la località sciistica matesina ospiterà infatti, con tre spettacoli all’interno della sua Piramide, nomi molto popolari e amati dal pubblico.



I 3 eventi rientrano nell’iniziativa “Il Villaggio di Natale” che ospiterà, dal 23 dicembre al 6 gennaio, decine di appuntamenti. Si comincia il 3 con la comicità dei Ditelo Voi, il trio che festeggia 30 anni di carriera ha al suo attivo partecipazioni televisive, film e tantissimi spettacoli in tutta Italia. Si prosegue il 4 con la musica dei Collage, band storica della musica italiana tra gli anni settanta e ottanta che ha firmato tante canzoni ancora oggi amatissime dal pubblico. Chiusura il 5 con l’energia dei Sud Sound System, il gruppo che miscela ragamuffin, reggae e suoni della propria terra d’origine, il Salento.



Le prevendite dei biglietti per gli spettacoli saranno attive dalle 15 di oggi su ciaotickets e nei punti vendita abituali.