Blackout sanitario ad Agnone: niente medico 118 di giorno e senza guardia medica notturna

Agnone, 17 dicembre 2025 â€“ La situazione sanitaria ad Agnone Ã¨ ormai drammatica. Il servizio del 118, giÃ ridotto nelle ore notturne, fatica oggi anche a garantire la copertura diurna. Nellâ€™ultima settimana si sono verificati giÃ due episodi di interruzione della continuitÃ assistenziale, venerdÃ¬ scorso e oggi, e la situazione rischia di peggiorare a causa della carenza di personale medico, delle ferie e della diffusione dellâ€™influenza stagionale che colpisce anche i medici.

Spesso anche la guardia medica notturna Ã¨ assente, costringendo i cittadini a rivolgersi al servizio di Capracotta oppure altre postazioni.. Un quadro di emergenza costante che si riflette anche nei reparti dellâ€™ospedale Caracciolo, dove la carenza di medici di Medicina Interna compromette sia lâ€™assistenza ordinaria sia la gestione delle emergenze.

Lâ€™ASReM ha provato a correre ai ripari pubblicando, il 10 dicembre scorso, un bando urgente per 4 medici, con scadenza di soli tre giorni: una tempistica che evidenzia lâ€™incapacitÃ di pianificazione della direzione strategica aziendale.

Ma la domanda Ã¨ inevitabile: come si puÃ² pensare di riconvertire il Caracciolo in ospedale di comunitÃ con il servizio del 118 H24, se oggi non si riesce nemmeno a garantire i turni diurni? La situazione richiede interventi urgenti e concreti, perchÃ© la salute dei cittadini non puÃ² piÃ¹ aspettare.