Premio PreSa 2025: riconoscimento all’ODV Cielo e Terra di Trivento per l’impegno nell’inclusione

Oggi a Roma, presso il Museo dell’Ara Pacis, si è svolta la cerimonia dell’undicesima edizione del Premio PreSa, organizzata dal network PreSa – Prevenzione e Salute in collaborazione con il CEIS (Università di Roma Tor Vergata) e il Centro di Ricerca Interdipartimentale “Innovazione & Salute”dell’Università Roma Tre.

Tra i premiati, l’organizzazione di volontariato Cielo e Terra di Trivento si è distinta per l’impegno a sostegno delle persone con disabilità e in condizioni di fragilità, promuovendo inclusione, autonomia e percorsi di accoglienza che valorizzano le potenzialità di ciascun ragazzo. In vista della premiazione, la presidente Maria Mastroiacovo commentava: “Con gioia ed orgoglio siamo all’Ara Pacis per ricevere un riconoscimento così prestigioso. In un momento per noi delicato (ndr: il trasferimento dalla storica sede comporta una sospensione temporanea delle numerose attività), questo è un altro raggio di luce per i 15 anni di lavoro con i nostri ragazzi.”

Durante la cerimonia, Mastroiacovo ha sottolineato l’importanza di creare servizi laddove non esistono, insieme alle famiglie: “Non possiamo curare la disabilità, ma possiamo valorizzare le abilità di ogni ragazzo. Non facciamo grandi cose, ma cose grandi per ognuno di loro, rendendo la loro quotidianità più interessante.”

La premiazione ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali e del mondo scientifico, tra cui Marco Trabucco Aurilio (Presidente Fondazione MESIT), S.E. Emilio Nappa (Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano), Marco Mancini (Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca), Gen. C.A. Salvatore Luongo (Comandante Generale Arma dei Carabinieri) e molti altri. Negli anni il Premio PreSa ha riconosciuto il contributo di personalità e associazioni di rilievo, tra cui gli attori Pino Insegno, Carlo Verdone e Paolo Ruffini, la giornalista Fiamma Satta, il Campione del Mondo di Tennistavolo Matteo Parenzan, e realtà come UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), la Comunità di San Patrignano, la Nazionale Italiana Calcio Amputati e l’Associazione Differenza Donna.

Il riconoscimento conferito all’ODV molisana celebra l’impegno quotidiano del centro e di chi vi lavora nel creare opportunità di crescita e inclusione, sostenendo le potenzialità individuali e promuovendo una comunità più attenta e accogliente.