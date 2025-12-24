Agnone, “Natale in casa Cupiello – cum figuris” conquista l’Italo Argentino

Grande successo ieri sera ad Agnone per Natale in casa Cupiello – Spettacolo per attore cum figuris, andato in scena al Teatro Italo Argentino davanti a una platea gremita. La vicenda, ambientata proprio il 23 dicembre, è tratta dal celebre testo di Eduardo De Filippo, la cui prima assoluta risale al 25 dicembre 1931 al Teatro Kursaal di Napoli. Lo spettacolo è stato proposto in una versione originale, nata nel 2021 in occasione dei 90 anni dall’opera, capace di unire dramma familiare e ricerca scenica.

In scena Luca Saccoia nei panni di Luca Cupiello e come voce degli altri personaggi della famiglia, affidati alle marionette realizzate da Tiziano Fario e animate da Salvatore Bertone, Paola Maria Cacace, Simone Di Meglio, Angela Dionisia Severino e Irene Vecchia. La scena si trasforma così in uno spazio poetico e suggestivo, in cui la vicenda tragicomica di Eduardo prende vita in una forma originale e contemporanea.

Lo spettacolo, ideato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia e diretto da Lello Serao, è prodotto da Teatri Associati di Napoli/Interno 5 con il sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo e del Teatro Augusteo. A completare lo spettacolo, un team tecnico esperto che cura luci, costumi, fonica e musiche. Una serata che ha riportato al centro della scena uno dei testi più amati di Eduardo De Filippo.

L’appuntamento rientra nella stagione teatrale 2025/2026 e nel cartellone natalizio dell’Italo Argentino, che affianca il teatro al cinema e alla musica. Dal 19 al 21 dicembre è stato proiettato Zootropolis 2, mentre dal 25 al 30 dicembre è in programma il nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino. Chiusura il 6 gennaio con il concerto dell’Orchestra “Benedetto Marcello”, Walt Disney – 100 anni di meraviglia. Prosegue infine la promozione dell’abbonamento smart dell’Associazione Amici del Teatro di Agnone, disponibile fino al 6 gennaio presso la Pro Loco, online e nei punti vendita ciaotickets.