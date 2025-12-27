La protesta del sindaco Castrataro supera i confini regionali: tutta la stampa nazionale ne parla

Il gesto simbolico e radicale del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, di dormire in una tenda davanti all’ospedale “Veneziale” per protestare contro i tagli ai servizi sanitari ha catturato l’attenzione non solo del Molise, ma anche dei principali organi di stampa nazionali. Quella che era iniziata come una mobilitazione locale contro il ridimensionamento dei servizi sanitari del territorio si è trasformata in un caso di interesse nazionale, facendo discutere media e opinione pubblica su scala più ampia. la Repubblica+1

La protesta «a oltranza» davanti all’ospedale

Il sindaco Castrataro ha deciso di trascorrere le notti in tenda davanti all’ospedale Veneziale di Isernia come segno di protesta contro le riduzioni di servizi previsti dal nuovo Piano operativo sanitario. In un video e nei suoi post sui social, ha definito il gesto non solo una protesta, ma un modo per richiamare l’attenzione sul diritto alla salute del suo territorio, sottolineando che si tratta di una crisi che riguarda l’intera comunità e non solo Isernia. la Repubblica

Ampio riscontro sulla stampa nazionale

Questa forma di protesta ha superato i confini locali:

La Repubblica dedica un articolo e un video alla vicenda, sottolineando la scelta del sindaco di continuare il presidio per attirare risposte concrete sui tagli ai servizi sanitari. la Repubblica

La Stampa pubblica un articolo che racconta il gesto simbolico di Castrataro e la sua volontà di continuare la protesta a oltranza. La Stampa

Corriere.it racconta la protesta come un messaggio forte alle istituzioni, riportando dichiarazioni del sindaco e spiegando le motivazioni alla base della protesta. Corriere Foggia

TGcom24 Mediaset propone un video e una sintesi della protesta, spiegando le difficoltà del Pronto Soccorso e dei reparti dell’ospedale. TGCOM24

Altri portali nazionali, come Fanpage.it, hanno pubblicato approfondimenti sul significato politico della scelta e sulle condizioni del sistema sanitario locale. Fanpage

Reazioni politiche e istituzionali

Anche a livello nazionale la protesta ha stimolato reazioni:

L’ANSA nazionale ha riportato il botta e risposta tra il sindaco e l’azienda sanitaria locale, che ha definito la protesta “strumentale”, ma ha comunque contribuito a dare al caso visibilità oltre i confini molisani. ANSA.it

Diverse associazioni, sindacati e personalità politiche hanno espresso solidarietà a Castrataro, amplificando ulteriormente l’eco mediatica dell’iniziativa.

Un messaggio oltre il Molise

Questa forma di protesta, simbolica ma visivamente potente, ha trasformato una mobilitazione apparentemente provinciale in un caso di dibattito nazionale sulla sanità pubblica, sulle politiche di programmazione sanitaria e sui diritti delle comunità periferiche. Il fatto che diverse testate nazionali stiano seguendo la vicenda dimostra come la protesta del sindaco non sia confinata alla cronaca locale, ma sia diventata un argomento di interesse per il dibattito pubblico su scala nazionale.