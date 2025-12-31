ASREM: Provincia di Isernia indenne da Brucellosi Bovina

Dopo circa 3 anni di attese, sacrifici e rigorosi controlli sanitari, la provincia di Isernia puÃ² finalmente voltare pagina. Ãˆ ufficiale: il territorio Ã¨ stato dichiarato indenne da Brucellosi Bovina, un traguardo che restituisce serenitÃ a centinaia di aziende agricole e sancisce il successo di una strategia sanitaria capillare. La comunicazione Ã¨ giunta direttamente dal Ministero della Salute.

Lâ€™ultimo triennio Ã¨ stato un periodo di estrema tensione per il comparto zootecnico pentro. La presenza dellâ€™infezione non rappresentava solo un rischio per la salute pubblica, ma un vero e proprio blocco economico: restrizioni alla movimentazione dei capi, abbattimenti forzati e un danno che pesava sulle eccellenze lattiero-casearie locali. Oggi, il raggiungimento dell'indennitÃ certifica che la circolazione del batterio Ã¨ stata azzerata, grazie a un monitoraggio costante che non ha concesso sconti. Soddisfazione ai vertici dell'ASReM, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione, e quindi i propri servizi veterinari ha coordinato le operazioni di screening e bonifica negli allevamenti. Non Ã¨ stato un risultato scontato, ma il frutto di una sinergia perfetta tra i veterinari pubblici, che hanno operato con dedizione sul campo, e gli allevatori, che hanno seguito con rigore protocolli spesso severi

. Per chi vive di zootecnia, questa notizia significa soprattutto sicurezza e competitivitÃ : meno vincoli per la vendita e lo spostamento dei capi a livello nazionale ed europeo, drastica diminuzione degli oneri legati ai test obbligatori e alle misure di quarantena, latte e carne della provincia di Isernia tornano a fregiarsi di una garanzia sanitaria totale, fondamentale per i caseifici che puntano all'export e alla qualitÃ DOP/IGP. Tuttavia, il mantenimento dellâ€™indennitÃ richiederÃ la prosecuzione della sorveglianza epidemiologica per evitare che il batterio possa rientrare nel territorio.

Oggi, la prevenzione resta lâ€™arma piÃ¹ forte per proteggere un patrimonio agricolo che Ã¨ lâ€™anima stessa della provincia.