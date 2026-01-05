Ikea San Giovanni Teatino(CH), sciopero il 6 gennaio: Filcams Cgil denuncia condizioni inaccettabili

San Giovanni Teatino (CH), 5 gennaio 2026 – La Filcams Cgil Chieti ha proclamato uno sciopero per l’intero turno di martedì 6 gennaio per tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita Ikea di San Giovanni Teatino. La decisione segue le difficoltà nel riavviare un confronto costruttivo con l’azienda riguardo al Contratto Integrativo Aziendale, scaduto ormai nel 2019, e alla luce delle criticità specifiche che interessano il punto vendita abruzzese.

“La situazione nelle giornate festive, imposta dall’azienda come obbligatoria, è inaccettabile”, dichiara Daniela Primiterra, Segretaria Filcams Cgil Chieti. “Ha un impatto devastante sulla qualità della vita, sul benessere economico e sulla serenità delle persone e delle loro famiglie. Non faremo un passo indietro e proseguiremo con ogni forma di mobilitazione, inclusi gli scioperi, fino a quando non sarà raggiunto un accordo che restituisca dignità e diritti”.