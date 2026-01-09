Protezione Civile: allerta gialla per piogge e venti fino a burrasca su Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Umbria

Una vasta area di bassa pressione porta condizioni di tempo perturbato sull’Italia, con piogge intense sui settori tirrenici meridionali e venti di burrasca sulle regioni centro-meridionali, specialmente su quelle del versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ( www.protezionecivile.gov.it ).

L’avviso prevede dalla sera/notte di oggi, venerdì 9 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specialmente sui relativi settori tirrenici. Sempre dalla serata di oggi si prevedono , inoltre, venti di burrasca da quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Sardegna, Sicilia, Calabria e sui settori costieri di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata occidentale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 gennaio , allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su settori di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio e Umbria.