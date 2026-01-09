Muore a Chieti una 69enne molisana travolta da un’auto mentre andava a trovare il figlio in ospedale”

Era partita da Rotello e aveva raggiunto Chieti, dove aveva preso una stanza in un B&B, per stare vicina al figlio, ricoverato in ospedale nella città abruzzese, ma proprio mentre attraversava la strada per recarsi nella struttura sanitaria è stata investita da un'auto ed è morta 24 ore dopo il ricovero.

L'incidente è avvenuto mercoledì sera a pochi metri dall'ospedale di Chieti.

La donna, Anna Colonna, 69 anni, era originaria della provincia di Foggia e da decenni risiedeva con la famiglia a Rotello, in provincia di Campobasso.

Travolta da una Renault guidata da un 46enne, la donna è arrivata in pronto soccorso in condizioni gravissime. Trasferita poi in rianimazione, ha resistito per 24 ore, fino al decesso, ieri sera. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il conducente dell'auto è indagato per omicidio stradale.

"E' una tragedia che colpisce tutti - ha detto il sindaco di Rotello, Massimo Marmorini -. Esprimo ai familiari il cordoglio di tutta la comunità".