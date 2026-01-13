Terremoti tra Ravenna e Forlì-Cesena: due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1, nessun danno segnalato

Nella mattinata di oggi, 13 gennaio 2026, due scosse di terremoto sono state registrate tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la prima scossa, di magnitudo ML 4.3, è avvenuta alle 9:27, seguita pochi minuti dopo, alle 9:29, da un secondo evento di magnitudo ML 4.1.

In seguito agli eventi, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile ha prontamente contattato le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile per monitorare la situazione.

Le prime verifiche sul territorio non hanno evidenziato danni a persone o cose, e la popolazione è invitata a mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Le scosse, pur di magnitudo significativa, sembrano aver avuto un impatto limitato grazie anche alla profondità e alla localizzazione degli epicentri. Le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore.

Roma, 13 gennaio 2026