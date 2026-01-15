Più sicurezza in Molise: dal Viminale 16 nuovi poliziotti, 13 a Campobasso e 3 a Isernia

-BRUXELLES. Rafforzare il controllo del territorio e aumentare il livello di sicurezza per i cittadini molisani: è questo l’obiettivo del nuovo piano di assegnazioni del Viminale che prevede l’arrivo di 16 nuove unità delle forze dell’ordine in Molise

. Nel dettaglio, il potenziamento riguarderà le province di Campobasso, che beneficerà di 13 nuove unità, e Isernia, a cui ne saranno destinate 3. Un intervento che punta a incrementare il personale in servizio e a consolidare i presìdi di sicurezza sul territorio regionale.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è l’eurodeputato e commissario della Lega in Molise Aldo Patriciello, che evidenzia come l’assegnazione rientri in una strategia più ampia di attenzione alla sicurezza e alla tutela dei cittadini. “Un intervento significativo – ha sottolineato – frutto del buon lavoro della Lega e del sottosegretario Molteni, che riafferma come la sicurezza è e sarà sempre al primo posto nell’azione politica del nostro partito”.