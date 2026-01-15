Violenta aggressione nel centro di Campodipietra, arrestato 20enne già ai domiciliari

Durante la notte, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno arrestato un ventenne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Campodipietra (CB). L’operazione rappresenta l’epilogo di una serie di eventi iniziati nel pomeriggio di ieri, quando il giovane è stato individuato dai Carabinieri mentre percorreva a piedi la statale 645 dopo essersi allontanato dal proprio domicilio. Nonostante un tentativo di fuga nelle campagne limitrofe, l’uomo era stato prontamente rintracciato e ricollocato presso il proprio domicilio su disposizione dell’A.G.. Tuttavia, poche ore dopo, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa per una violenta aggressione nel centro di Campodipietra, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti d’urgenza rinvenendo a terra, in stato di incoscienza, un uomo di 41 anni.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’aggressore è stato individuato dai Carabinieri all’interno dell’abitazione della vittima, dove si era introdotto arbitrariamente

Alla vista dei militari, il giovane è andato in escandescenza, proferendo minacce di morte e scagliandosi con violenza contro i militari e opponendo una strenua resistenza fisica nel tentativo di sottrarsi al controllo. Una volta immobilizzato e terminate le formalità di rito, il soggetto è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Campobasso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo intervento si inquadra nel quotidiano e instancabile impegno profuso dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso nel controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. La costante presenza delle pattuglie e la rapidità di reazione nelle situazioni di emergenza rimangono pilastri fondamentali per la tutela della pubblica incolumità e per la prevenzione dei reati in tutta la provincia.