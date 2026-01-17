Scuola e territorio: il Comune di Trivento conferma gli aiuti agli studenti del Liceo delle Scienze Applicate

Anche per il prossimo anno scolastico l’Amministrazione comunale di Trivento continua a sostenere studenti e famiglie, rinnovando un piano di interventi che mette al centro il futuro dei ragazzi e il valore del percorso formativo presente sul territorio.



In particolare, per gli studenti che sceglieranno di frequentare il primo anno del Liceo delle Scienze Applicate, il Comune garantirà il rimborso dei libri di testo, il sostegno al trasporto scolastico per gli studenti fuori sede e la fornitura di strumenti digitali per accompagnare lo studio quotidiano. Queste misure non sono iniziative isolate, ma si inseriscono in un lavoro più ampio e costante portato avanti in sinergia con l’Istituzione scolastica e con gli enti territoriali, fondato sul confronto e sulla convinzione che la scuola sia un presidio fondamentale per la crescita integrale dei giovani e della comunità tutta.



In questo quadro si colloca anche l’attenzione ai servizi che ruotano attorno alla didattica, come la richiesta avanzata alla Provincia per l’apertura pomeridiana della biblioteca scolastica, pensata come spazio di studio, di incontro e di opportunità per i ragazzi anche oltre l’orario delle lezioni. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di una scuola aperta, sicura, accogliente, inclusiva e in dialogo con il territorio, parte viva di una comunità che cresce insieme ai suoi ragazzi.