Polizia di Stato – Scuola “Giulio Rivera”: alamari al 19° corso Allievi Vice Ispettori

Un momento solenne che segna il passaggio all'attività operativa al servizio della Repubblica

Questa mattina, presso la Scuola di Polizia "Giulio Rivera" di Campobasso, si è svolta la cerimonia di consegna degli alamari ai 187 frequentatori del 19° Corso Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, al termine del percorso formativo svolto all'interno dell'Istituto.

L'evento si è tenuto alla presenza del Direttore della Scuola e del Questore della Provincia di Campobasso, e ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e identitario, riassumendo il passaggio verso un ruolo operativo fondato su legalità, senso del dovere, spirito di sacrificio e fedeltà alla Repubblica.

Gli Allievi Vice Ispettori presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica venerdì 23 gennaio, rinnovando pubblicamente l'impegno a tutelare i diritti dei cittadini e a garantire la sicurezza della collettività. A partire dal 28 gennaio, saranno destinati alle rispettive sedi di assegnazione su tutto il territorio nazionale, dove inizieranno il loro servizio operativo.

La cerimonia odierna ha voluto sottolineare non solo il completamento di un percorso formativo, ma soprattutto l'assunzione di una nuova responsabilità: quella di essere, ogni giorno, punto di riferimento per la comunità e presidio di legalità al servizio del Paese.