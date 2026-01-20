Trasporti Molise, Primiani (M5S): â€˜Settore al collasso, capolavoro targato centrodestra

Il settore dei trasporti pubblici in Molise Ã¨ allo sbando piÃ¹ totale. Ãˆ un dato di fatto che, purtroppo, si trascina da anni e che oggi assume contorni ancora piÃ¹ gravi. Alle difficoltÃ quotidiane di un servizio inefficiente, si aggiungono le inchieste della magistratura e della Guardia di Finanza che stanno facendo emergere situazioni di irregolaritÃ , dalla bigliettazione alle problematiche legate ai contributi dei lavoratori mai versati.

In questo contesto, ci sono ancora decine di dipendenti â€“ soprattutto dell'ATM â€“ che attendono di ricevere la mensilitÃ di dicembre e la tredicesima. Ãˆ inaccettabile che si continui a tollerare l'inadempienza di aziende che non garantiscono nemmeno il diritto piÃ¹ elementare dei lavoratori: lo stipendio.

Ãˆ arrivato il momento di dire basta e di cambiare rotta. Non Ã¨ pensabile restare immobili nell'attesa di una gara d'appalto che, forse tra un anno e mezzo, produrrÃ un ulteriore fallimento. La veritÃ Ã¨ che la strada del doppio lotto non risolverÃ alcunchÃ©, e il rischio concreto Ã¨ di ritrovarci ancora una volta con un servizio inefficiente, aziende insolventi e lavoratori senza tutele.

L'unica soluzione seria e strutturale Ã¨ procedere senza ulteriori indugi con la revoca dei contratti alle aziende inadempienti e la creazione della societÃ in house regionale. La legge che lo consente esiste giÃ , ma giace ferma in Prima Commissione perchÃ© la maggioranza di centrodestra non ha il coraggio politico di portarla avanti. Eppure Ã¨ il momento di assumersi la responsabilitÃ di governare, di risolvere i problemi, di garantire il servizio pubblico e di pagare i lavoratori.

Cos'altro deve ancora accadere perchÃ© si abbia finalmente il coraggio di cambiare passo? Quante altre inchieste, quante altre retribuzioni non corrisposte, quanti altri disservizi dobbiamo ancora raccontare prima di agire?

Tutto questo avviene mentre, per quanto riguarda il trasporto su ferro, ci accingiamo a "festeggiare" il ritorno dei treni dopo cinque anni di isolamento, costati decine di milioni di euro per risparmiare, in definitiva, appena una manciata di minuti sulla percorrenza delle tratte per Roma e Napoli. Un capolavoro, targato centrodestra.