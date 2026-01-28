Campobasso adotta TEGIS: il nuovo Piano di Protezione Civile diventa digitale

Il Molise compie un passo decisivo verso una Protezione Civile sempre piÃ¹ digitale e integrata. Il Comune di Campobasso, apripista in Molise, ha approvato allâ€™unanimitÃ il nuovo Piano di Protezione Civile, scegliendo TEGIS per rendere la gestione delle emergenze piÃ¹ digitale, interattiva e connessa al territorio.

TEGIS Ã¨ una piattaforma GIS avanzata per la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunale ed Ã¨ certificata dallâ€™AutoritÃ per la Cybersicurezza Nazionale. Prodotta da Servizi Professionali Innovativi Srl ed evoluta in materia di intelligenze artificiali da Siget 4.0 srl, Ã¨ lâ€™unica piattaforma che realizza Piani di Protezione Civile Comunali Nativi Digitalipienamente compatibili con le normative vigenti, in linea con lâ€™obbligo di legge introdotto nel 2021. Grazie allâ€™adozione di TEGIS, il Comune di Campobasso puÃ² orapresidiare lâ€™intero ciclo dellâ€™emergenza: dalla pianificazione e previsione degli eventi, alla gestione delle calamitÃ , fino alla fase di ritorno alla normalitÃ .

Francesco Maria Ermani, CEO & Founder di TEGIS, ha commentato: Â«Il lavoro svolto a Campobasso rappresenta il coronamento di un percorso virtuoso e lâ€™applicazione delle normative in materia di Piani Comunali di Protezione Civile. Per la costante e preziosa collaborazione, desidero ringraziare il Sindaco Dr.ssa Marialuisa Forte, il Comandante della Polizia Locale, Dr. Luigi Vella, e il Dr. Luca Coromano. Insieme, abbiamo realizzato qualcosa di cui beneficeranno in modo diretto e indiretto tutti i cittadiniÂ».

Il nuovo Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento strategico fondamentale per Campobasso e per lâ€™intero territorio molisano, giÃ interessato in passato da eventi calamitosi. In questo contesto, la soluzione proposta da TEGIS non si limita a digitalizzare il Piano, ma lo integra con una serie di strumenti utili alla gestione delle emergenze. Nei prossimi giorni, infatti, verranno attivate diverse componenti della piattaforma:TEGIS, che consente lâ€™aggiornamento continuo e lâ€™accesso immediato ai Piani Nativi Digitali; lâ€™App TEGIS, utilizzabile dal Sindaco e dal Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento delle emergenze; e il canale TEGIS 24, basato suApp24, dedicato allâ€™allertamento della popolazione in caso di calamitÃ e alla diffusione di messaggi di pubblica utilitÃ in tempo ordinario.

Lâ€™applicazione App24, accessibile tramite QR code installati sul territorio, consente un allertamento mirato dei cittadini, la segnalazione delle risorse disponibili e la diffusione di informazioni sanitarie e istituzionali. Il servizio Ã¨ attivo sia in tempo ordinario sia in caso di calamitÃ e non richiede alcuna registrazione nÃ© procede ad alcun tracciamento, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini e del GDPR.

La gestione dellâ€™emergenza con TEGIS: dal Piano allâ€™azione

TEGIS, attualmente utilizzata da oltre 150 Comuni in tutta Italia, e coinvolge oltre 3 milioni di abitanti nei processi di prevenzione e messa in sicurezza. La piattaforma consente la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali, il monitoraggio delle vulnerabilitÃ territoriali e lâ€™integrazione con i sistemi regionali di Protezione Civile. Supporta lâ€™attivitÃ dei Centri Operativi Comunali sia nelle esercitazioni sia nelle fasi emergenziali, facilita il coordinamento tra i diversi attori coinvolti e garantisce lâ€™allertamento della popolazione.

Ãˆ progettata per adattarsi a Comuni di dimensioni e caratteristiche territoriali differenti, favorendo una gestione sempre reattiva e coordinata delle emergenze locali. In fase di pianificazione, TEGIS consente lâ€™elaborazione di Piani di Protezione Civile Comunali Nativi Digitali, successivamente adattabili in base ai diversi scenari. In tempo ordinario, la piattaforma permette di analizzare le principali minacce del territorio, pianificare gli interventi, definire i modelli operativi ed effettuare esercitazioni, oltre a informare la cittadinanza attraverso strumenti digitali accessibili.

In caso di emergenza il Sindaco attiva il Centro operativo Comunale e, con lâ€™app Tegis, puÃ²coordinare gli interventi di Protezione Civile e individuare il miglior percorso per mitigare gli impatti, accompagnando il territorio nella fase di ritorno alla normalitÃ . I Piani vengono trasmessi alle Regioni nel rispetto dei requisiti di interoperabilitÃ previsti dalla normativa e sono disponibili in cloud, garantendo aggiornamenti continui e accesso immediato anche in situazioni critiche. Con lâ€™adozione di TEGIS, Campobasso rafforza il proprio sistema di Protezione Civile, puntando su un modello digitale in grado di migliorare la preparazione, la risposta e il coordinamento nelle situazioni di emergenza.