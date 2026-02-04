Progetto MOLIDIG, aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti del progetto MOLIDIG â€“ Molise Digitale, iniziativa pensata per rafforzare le competenze digitali dei cittadini e offrire nuove opportunitÃ formative e professionali sul territorio. Il progetto vede il Comune di Trivento nel ruolo di capofila, insieme ai comuni di Agnone, Frosolone, Riccia e Santa Croce di Magliano, ed Ã¨ sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale â€“ Impresa Sociale, che ha assegnato un finanziamento complessivo di 239.400 euro.

Lâ€™intervento si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: studenti, giovani NEET, lavoratori pubblici e privati, imprenditori, professionisti e cittadini interessati ad acquisire o migliorare competenze sempre piÃ¹ richieste dal mercato del lavoro. I percorsi formativi, completamente gratuiti, prevedono attivitÃ in presenza e online e affrontano temi centrali della trasformazione digitale, dallâ€™uso consapevole delle nuove tecnologie alla sicurezza informatica, fino alle applicazioni dellâ€™intelligenza artificiale.



Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate compilando il modulo online disponibile qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAfsshn28KP8w7AKP-D4CAh40_iY31hKsFf7TePLaZ_51LmA/viewfor

Al termine dei corsi Ã¨ previsto il rilascio di un attestato da parte del GAL Molise, organismo di formazione professionale riconosciuto dalla Regione.

MOLIDIG punta a contrastare lo spopolamento e a favorire la crescita socio-economica del territorio attraverso la diffusione di competenze digitali e il collegamento tra formazione e mondo del lavoro. Il calendario generale dei corsi, con sedi, date e orari delle lezioni nei comuni coinvolti, Ã¨ disponibile sul sito del Comune di Trivento al seguente link: https://www.comune.trivento.cb.it/halley//ht/e1310/TMPC576215.pdf