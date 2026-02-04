Cessazione del servizio facchinaggio e carenza personale: sindacati pronti a mobilitazione nella Asl Chieti

Come Organizzazioni Sindacali abbiamo sollecitato la Direzione Strategica della ASL Lanciano/Vasto/Chieti per essere convocati, ma senza esito positivo, pur avendo fatto ricorso con una nota successiva all'Ispettorato del Lavoro Territoriale, al fine di convogliare ad un incontro in via conciliativa per discutere con le parti le tematiche organizzative piÃ¹ volte segnalate. Nel mentre continua il disagio relativo alla cessazione del servizio facchinaggio avvenuta il 31 Dicembre 2025 nei vari servizi e UO dei presidi della ASL Lanciano/Vasto/Chieti, con conseguente aumento del carico di lavoro prevalentemente per il personale OSS ma anche per il personale tutto, chiamato ad intervenire per sopperire alle carenze organizzative, vanno cercate soluzioni che non portano al rischio di allontanamento dalle attivitÃ nelle UnitÃ operative penalizzando l'assistenza e che non portano a svolgere attivitÃ che non siano inerenti al profilo professionale.

Abbiamo piÃ¹ volte ricordato che il ricorso all'utilizzo dello straordinario rimane per le attivitÃ improvvise, per dare continuitÃ al servizio, nel rispetto dei limiti dei volumi contrattuali previsti, estensibili solo previo passaggio con le OOSS. L'utilizzo massivo dello straordinario impatta negativamente sui fondi del comparto comportando un erosione della performance e altri istituti, riducendo il salario accessorio del personale. Abbiamo ribadito che siamo consapevoli delle difficoltÃ del momento, che la ASL si trova a gestire, dei limiti di spesa sul personale, in un contesto caratterizzato dal piano di rientro, abbiamo apprezzato l'indizione degli avvisi a tempo determinato per i profili in affanno come infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, ma rimangono ancora criticitÃ per altri.

Pur essendoci una graduatoria per la stabilizzazione del personale OSS, manca un avviso che garantisca personale necessario alle esigenze reali che ogni giorno si manifestano nelle UnitÃ Operative e servizi, siamo a Febbraio e non manca molto per la stesura del piano ferie. Ogni anno si arriva a ridosso della stagione estiva senza una programmazione che garantisca la presenza di personale per gestire le criticitÃ , con il rischio di non garantire le ferie al personale tutto.

Come OOSS ribadiamo che in un contesto dove le problematiche sono un tema comune, dove al centro volge l'assistenza, la cura e la promozione della salute, il rispetto dei tempi di vita e lavoro del personale, la qualitÃ e sicurezza, le iniziative unitarie non possono mancare, ma in assenza di coesione, come FP CGIL e UIL FPL non possiamo rimanere fermi senza intervenire a tutela del personale tutto e degenti. Chiediamo nuovamente alla Direzione Strategica di convocare le OOSS per affrontare le tematiche evidenziate, non abbiamo ricevuto riscontro ai vari solleciti anche interessando l'Ispettorato del Lavoro in tal senso, e chiaro che se la posizione aziendale non dovesse variare, saremo costretti ad indire lo stato di agitazione, per questo nel rispetto delle buone relazioni sindacali e normative che le tutelano, in assenza di un riscontro positivo, adiremo a tutte le iniziative a nostra disposizione