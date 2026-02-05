SanitÃ  molisana, bilancio 2026 bocciato: da 40 giorni Castrataro dorme in tenda davanti al Veneziale contro tagli e carenza di medici

Il Collegio dei revisori dei conti boccia il bilancio preventivo 2026 dell'azienda sanitaria del Molise e i commissari ad acta bocciano la proposta del sindaco di Isernia di indennitÃ aggiuntive, erogate dal Comune, per i nuovi concorsi cosÃ¬ da rendere piÃ¹ attrattivo l'ospedale 'Veneziale'.

Lo rende noto lo stesso primo cittadino pentro, Piero Castrataro, che ha trascorso la sua 40/a notte nella tenda allestita davanti alla struttura sanitaria per richiamare l'attenzione sulle emergenze provate dalla carenza di medici e i nuovi tagli previsti dal Pos.

"I revisori - ha dichiarato Castrataro - hanno messo nero su bianco che le previsioni non sono attendibili, nÃ© congrue, nÃ© coerenti con il Piano di attivitÃ 2026, con i finanziamenti regionali nonchÃ© con le direttive impartite dalle autoritÃ regionali e central

Il dato Ã¨ chiaro: per l'anno in corso si prevede una perdita di oltre 19 milioni e mezzo di euro, in barba al principio costituzionale di equilibrio di bilancio".

"In altre parole - prosegue - si continua a generare debito, mentre le proposte che mirano ad un'idea di risparmio vengono declinate. E qui la seconda cattiva notizia: la struttura commissariale ha bocciato la nostra proposta circa la possibilitÃ di inserire indennitÃ aggiuntive, con risorse comunali, nei concorsi per il reclutamento di nuovi medici, trincerandosi dietro un presunto obbligo di estensione a tutto il personale in organico, ma senza riferimenti normativi. Ai Commissari avevamo inviato tutta la documentazione relativa al percorso seguito dalla Regione Toscana in simili circostanze, a dimostrazione dell'applicabilitÃ della proposta. A questo punto, sorge il dubbio che qui qualcuno non voglia davvero risolvere il problema".

Per il sindaco "non si tratta di una questione di risorse in una Regione in piano di rientro. Il Comune di Isernia Ã¨ pronto ad investire fondi propri per rendere attrattivi i bandi, generando un risparmio netto per le casse di Asrem, che oggi spende cifre cospicue per prestazioni aggiuntive 'a gettone'.

Siamo di fronte ad un vero e proprio paradosso logico ed amministrativo".

Castrataro annuncia che invierÃ una nota al tavolo tecnico ministeriale per un parere sulla proposta. "Voglio che siano i tecnici romani a dirci se la salute dei molisani deve soccombere per un cavillo burocratico o se la strada che abbiamo individuato Ã¨ percorribile. La tenda resta. Non come simbolo di protesta- conclude -, ma di proposta. PerchÃ© nessuno potrÃ impedirci di provarci".