SanitÃ  di prossimitÃ  a rischio, lâ€™allarme di Nuosci sindaco di Carovilli: Â«Smantellamento programmatoÂ»

Carovilli (IS) â€“ Il Sindaco di Carovilli Simone Nuosci, insieme ai sindaci dei comuni delle aree interne molisane, denuncia con forza gli effetti del Decreto del Commissario ad acta n. 9 del 14 gennaio 2026 che ridefinisce la ContinuitÃ Assistenziale. Un provvedimento che riduce drasticamente i presÃ¬di di guardia medica, passando da 44 a 16 sedi operative, ignorando il parere contrario espresso dalla Conferenza dei Sindaci e mettendo a rischio il diritto alla cura di anziani e cittadini dei territori piÃ¹ fragili.

La nota del sindaco di Carovilli Simone Nuosci

"Guardia medica: il Decreto del Commissario ad acta n.9 del 14 gennaio

2026 smantella la sanitÃ di prossimitÃ nelle aree interne del Molise. Dal 1Â° aprile 2026 entrerÃ in

vigore il nuovo assetto della ContinuitÃ Assistenziale previsto dal Decreto del Commissario ad acta

n.9 del 14 gennaio 2026. Un provvedimento che ridefinisce radicalmente lâ€™assistenza sanitaria

notturna e festiva nei territori interni molisani, ma che lo fa nella direzione opposta a quella

dichiarata: non potenzia i servizi, li riduce. Non avvicina il medico al cittadino, lo allontana. Non

tutela le comunitÃ fragili, le espone. Altro che riorganizzazione. Siamo davanti a uno

smantellamento programmato della sanitÃ di prossimitÃ . I numeri parlano chiaro. Il decreto certifica

il passaggio da 44 sedi operative dellâ€™attuale rete di ContinuitÃ Assistenziale a sole 16 nel nuovo

modello organizzativo, articolate in 13 presidi h16 presso le Case della ComunitÃ e appena 3 presidi

h12 esterni. Significa una riduzione del 64% dei punti di presenza sanitaria sul territorio. Le restanti

sedi vengono di fatto avviate alla dismissione progressiva attraverso incarichi temporanei, soglie

minime di copertura dei turni, sospensioni automatiche in caso di carenza di personale e

riassegnazione forzata dei medici verso le sedi centralizzate. Formalmente restano attive,

sostanzialmente vengono svuotate. Non Ã¨ una riforma. Ãˆ un taglio strutturale. Il decreto richiama il

DM77, il PNRR Missione 6 Salute, le Case della ComunitÃ e il principio di equitÃ territoriale, ma

contemporaneamente dimezza i presidi nelle aree interne, concentra i servizi in poche sedi, cancella

presidi storici nei comuni montani e applica criteri standardizzati a territori profondamente diversi.

Si parla di comunitÃ mentre si lasciano scoperti interi territori. Si invoca la prossimitÃ mentre si

aumenta la distanza reale tra medico e cittadino. Questa non Ã¨ una contraddizione tecnica. Ãˆ una

scelta politica. Il decreto afferma che i presidi saranno raggiungibili entro 30 minuti per il 90% della

popolazione, ma questo parametro Ã¨ costruito su tempi teorici di percorrenza in condizioni ideali.

Nel Molise reale ci sono strade di montagna, viabilitÃ fragile, neve e ghiaccio nei mesi invernali,

popolazione anziana e non autosufficiente, frazioni isolate e trasporto pubblico insufficiente. Trenta

minuti sulla carta non corrispondono a trenta minuti nella vita quotidiana. Per un anziano solo, di

notte, in un paese interno, quella distanza puÃ² significare semplicemente non avere assistenza. Il

decreto restringe il perimetro della ContinuitÃ Assistenziale alle sole prestazioni assistenziali non

differibili, escludendo categoricamente le condizioni urgenti come dolore toracico, dispnea acuta,

deficit neurologico, trauma o sincope, demandandole esclusivamente al sistema dellâ€™emergenza. Ma

chi decide, alle due di notte, se un dolore toracico Ã¨ grave o no. Chi valuta una dispnea in un

anziano fragile. Nei piccoli comuni la guardia medica Ã¨ da sempre il primo presidio sanitario

notturno e festivo, svolgendo una funzione fondamentale di filtro, orientamento e contenimento

degli accessi impropri al 118 e ai Pronto Soccorso. Questa separazione rigida puÃ² forse funzionare

nei contesti urbani. Nelle aree interne significa lasciare scoperti interi territori. Nel corso della

Conferenza dei Sindaci, alla presenza della Direzione Generale di ASReM, della Regione e dei

parlamentari del territorio, Ã¨ stato espresso un parere formalmente e chiaramente negativo su questa

riorganizzazione. Una posizione netta, motivata, condivisa. La voce diretta delle comunitÃ locali.

Eppure si Ã¨ scelto di procedere ugualmente, ignorando quanto rappresentato dai territori. Questo Ã¨

politicamente e democraticamente inaccettabile. Non si costruisce una riforma sanitaria contro le

comunitÃ . Non si parla di equitÃ applicando criteri uniformi a realtÃ profondamente diverse. Non si

invoca il potenziamento dellâ€™assistenza territoriale mentre si smantella la rete di prossimitÃ . Questo

decreto produrrÃ effetti immediati e profondi: aumento delle disuguaglianze territoriali, maggiore

isolamento sanitario dei piccoli comuni, crescita della pressione su 118 e Pronto Soccorso, ulteriore

spinta allo spopolamento, incremento dei rischi per anziani e persone fragili lasciate sole nelle ore

notturne. Non sono ipotesi. Sono conseguenze dirette e prevedibili. Per qualcuno, evidentemente, le

oltre 7.000 persone scese in piazza alla fiaccolata non hanno avuto alcun peso. Il grido silenzioso

lanciato quella sera non ha smosso le coscienze di chi Ã¨ chiamato a decidere sulla pelle di chi chiede

soltanto una cosa semplice: la garanzia di poter essere curato. Quella fiaccolata era la voce delle

aree interne. Era una richiesta di non essere abbandonati. Ãˆ stata ignorata. Togliere la guardia

medica a un paese non significa riorganizzare un servizio, significa togliere sicurezza alle persone.

Significa famiglie costrette a percorrere decine di chilometri di notte, anziani che sperano che vada

tutto bene fino a domattina, comunitÃ che perdono lâ€™ultimo presidio dello Stato. Ãˆ cosÃ¬ che si

costruisce lo spopolamento. Ãˆ cosÃ¬ che si spezza il legame di fiducia con le istituzioni. Ãˆ cosÃ¬ che le

aree interne diventano territori senza diritti. Non accetteremo che dal 1Â° aprile 2026 parta un nuovo

arretramento dello Stato. Non accetteremo che la sanitÃ venga ridotta a un foglio Excel. Non

accetteremo che le comunitÃ interne vengano lasciate sole. Le aree interne non chiedono privilegi.

Chiedono dignitÃ , presenza, diritto alla cura come il resto del Paese. Ed Ã¨ esattamente su questo che

si misura la credibilitÃ delle istituzioni. Questa volta no.

I sindaci: Remo Di Ianni (Cerro al Volturno), Domenico Gonnella (Rocchetta al Volturno), Simone

Nuosci (Carovilli), Manolo Sacco (Pescolanciano) e Daniele Saia, (Agnone e Presidente della

Conferenza dei Sindaci)."

Simone Nuosci sindaco Carovilli