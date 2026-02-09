Un cittadino loda il personale dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone

Questa mattina, un cittadino si è recato presso l’Ospedale “San Francesco Caracciolo” con la madre anziana per esami ematologici e una TAC addome SMC. In meno di un’ora, grazie alla preparazione e alla gentilezza del personale, tutte le procedure sono state completate con efficienza.

Va sottolineato che i prelievi vengono effettuati senza necessità di prenotazione e la TAC funziona solo tre volte a settimana, circostanze che rendono il lavoro del personale ancora più impegnativo. Nonostante queste difficoltà operative, la professionalità e la cortesia degli operatori hanno garantito un servizio rapido e attento, confermando la loro dedizione verso i pazienti.

Il personale opera quotidianamente in condizioni non facili, ma la qualità delle prestazioni non manca mai. L’Ospedale di Agnone è una struttura importante per il territorio e merita di tornare ad essere quello che storicamente è sempre stato: un punto certo di accoglienza e di cura, dove le professionalità presenti possono esprimersi al meglio.

Con questo encomio, vogliamo riconoscere l’impegno, la competenza e la dedizione del personale dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo”, che continua a distinguersi per efficienza, gentilezza e disponibilità verso i pazienti.