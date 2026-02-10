Da Trivento alla città dei fiori: il dj Marco Gianserra a Casa Sanremo

Trivento approda sulla Riviera dei Fiori. Marco Gianserra, dj performer classe 1980 originario del piccolo comune molisano, è stato ufficialmente inserito nel cast artistico di Casa Sanremo “The Club” per l’edizione 2026. L’area rappresenta il cuore del clubbing italiano all’interno dell’hospitality del Festival della Canzone Italiana, dove la musica incontra ospiti, addetti ai lavori e personalità dello spettacolo.

La carriera di Gianserra nasce da solide radici musicali. Inizia a suonare l’organetto a soli 9 anni e prosegue la formazione al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, perfezionandosi in clarinetto e pianoforte. Questo bagaglio classico conferisce alle sue performance tecnica e profondità, permettendogli di muoversi con naturalezza tra tech house, afro house e sonorità funky.

Il percorso professionale lo porta a Milano, dove frequenta l’Accademia Europea Disc Jockey, e lo vede conquistare importanti riconoscimenti, tra cui il secondo posto alla Baia Imperiale di Gabicce Mare. Ha condiviso la console con figure di spicco della musica elettronica italiana, come Claudio Coccoluto, Joe T Vannelli e Giorgio Prezioso, costruendosi una reputazione solida grazie a talento e costanza.

Il 2023 segna una tappa fondamentale: Gianserra apre i concerti di Vasco Rossi a Roma e Salerno, portando sul palco la sua energia contagiosa. Oggi, a Sanremo, quella stessa carica esplosiva si sposta nella Riviera ligure, accompagnata dal suo motto: “Non alzo il volume. Alzo l’energia”. Per lui, la musica non è solo decibel, ma connessione emotiva con il pubblico.

A Casa Sanremo 2026, Marco Gianserra porterà la sua energia unica dal Molise alla Riviera dei Fiori, dimostrando come questa regione non sia solo custode di tradizioni, ma anche capace di produrre artisti pronti a brillare sui palchi più importanti d’Italia. La sua selezione musicale, versatile e senza confini di genere, promette di far muovere ogni ospite e trasformare l’hospitality in un vero e proprio dancefloor.