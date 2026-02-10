ADMO Molise, musica e solidarietà al Teatro Savoia: il 13 febbraio concerto benefico

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:30, il Teatro Savoia ospiterà un evento musicale promosso da ADMO Molise, in collaborazione con il Lions Club e il Rotary Club di Campobasso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le attività di sensibilizzazione dell’associazione, impegnata da anni nella promozione della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, una scelta semplice che può offrire una concreta possibilità di vita a chi è in attesa di trapianto. Sul palco si alterneranno i gruppi “Mamma Maria Cover Band Ricchi e Poveri” e “Gli Altri Siamo Noi”, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi dello storico gruppo genovese che ha segnato la musica pop italiana e le hit degli anni ’70, ’80 e ’90. Uno spettacolo pensato per unire intrattenimento ed emozione in uno dei luoghi culturali più rappresentativi del capoluogo.

«Occasioni come questa permettono di avvicinare le persone al tema della donazione – sottolinea Eugenio Astore, presidente di ADMO Molise – perché informare e sensibilizzare significa offrire speranza concreta a chi aspetta una possibilità di vita».

La collaborazione tra le realtà coinvolte conferma il valore del lavoro sinergico tra associazioni locali, unite dall’impegno comune verso solidarietà e responsabilità sociale. L’intero ricavato della serata sarà destinato alle attività informative, con particolare attenzione ai giovani, per diffondere la cultura della donazione e incrementare il numero dei potenziali donatori iscritti al Registro Nazionale. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 1436383.