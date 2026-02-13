Montefalcone nel Sannio, incendio in un appartamento: evacuata una palazzina, un uomo in ospedale

Nella serata di ieri, intorno alle 22:50, a Montefalcone nel Sannio, il personale del Comando di Campobasso Ã¨ intervenuto per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di una palazzina composta da sei unitÃ abitative.

Le fiamme hanno coinvolto lâ€™intero alloggio. Sul posto sono intervenute piÃ¹ squadre provenienti dai distaccamenti di Termoli e Agnone, oltre a una squadra con autoscala giunta dalla sede centrale di Campobasso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dellâ€™incendio e alla messa in sicurezza dellâ€™area, evacuando con lâ€™ausilio dellâ€™autoscala una signora rimasta bloccata sul balcone al terzo piano a causa del fumo presente nel vano scala.

Tutti e sei i nuclei familiari dello stabile non hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni e hanno trascorso la notte presso parenti. Ãˆ intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il proprietario dellâ€™appartamento interessato dallâ€™incendio presso lâ€™Ospedale di Termoli. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il sindaco del paese.